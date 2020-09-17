Австрия усиливает карантин: в гости - компанией не больше десяти

Австрия со следующей недели ограничивает встречи в помещениях до 10 человек и ужесточает требования к ресторанам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, ограничения анонсировал сегодня канцлер Курц.

"Это болезненные ограничения, но они необходимы для того, чтобы, надеюсь, избежать второго жесткого карантина", - отметил канцлер.

Читайте также Британия усиливает карантин для 2 млн жителей Англии

С 21 сентября в стране будет запрещено собираться в закрытых помещениях компаниями более 10 человек.

Рестораны и бары должны будут обслуживать клиентов только за столиками, а "масочный режим" распространяется также на рынки.

Несколько дней назад Себастьян Курц предупредил о начале "второй волны" эпидемии. Прирост новых заражений в стране приблизился к худшим показателям "первой волны" - более 700, а 12 сентября зарегистрировали более 800 случаев.

Населения Австрии - около 9 млн человек.

Накануне, 16 сентября, Германия объявила предупреждение о поездках в Вену. На столицу Австрии приходится большинство заражений в стране.

Читайте также: Гонка, в которой не спешат: когда мир получит надежную вакцину от коронавируса.