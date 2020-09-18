Серед мігрантів на Лесбосі, табір яких знищила пожежа, вже 157 хворих на коронавірус

Серед мігрантів на грецькому острові Лесбос, табір яких вщент знищила пожежа минулого тижня, вже 157 підтверджених хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це повідомив речник міністерства з питань міграції Александрос Рагавас.

"6 тисяч людей вже переселилися у новий табір, у 157 - позитивний тест на коронавірус", - розповів він.

Поліція продовжує переселення до нового табору мігрантів, які останній тиждень провели фактично без даху над головою. Усіх при цьому тестують на коронавірус, для хворих виділили окрему карантинну зону. Новий табір зможе розмістити 8-10 тисяч осіб. Згорілі рештки старого табору у Морії тим часом розчищають бульдозерами.

Нагадаємо, у таборі в Морії - найбільшому в Європі - який спершу був розрахований на близько 3000 осіб, проживали близько 13 тисяч мігрантів та шукачів притулку, із проблемами з доступом до медичної допомоги та засобів гігієни.

Перший випадок коронавірусу у ньому виявили 2 вересня, табір після цього закрили на карантин.

У ніч з 8 на 9 вересня табір вщент знищила пожежа. Після цього він горів ще двічі - у частинах, які вціліли після першої пожежі.

Поліція підозрює, що підпал здійснив хтось із мігрантів та вже затримала 5 підозрюваних.

І місцеві мешканці та влада, і самі мігранти не хотіли, щоб табір відновлювали, влаштовуючи з цього приводу протести.

Частину людей вже погодилися забрати до себе Німеччина та Франція, але решті поки доведеться залишитися на острові.

У Єврокомісії вважають, що мігрантів зі згорілого табору на Лесбосі треба вивезти з острова.