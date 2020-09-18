Среди мигрантов на Лесбосе, лагерь которых уничтожил пожар, уже 157 больных коронавирусом

Среди мигрантов на греческом острове Лесбос, лагерь которых полностью уничтожил пожар на прошлой неделе, уже 157 подтвержденных больных коронавирус.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом сообщил представитель министерства по вопросам миграции Александрос Рагавас.

"6000 человек уже переселились в новый лагерь, у 157 - положительный тест на коронавирус", - рассказал он.

Полиция продолжает переселение в новый лагерь мигрантов, которые последнюю неделю провели фактически без крыши над головой. Всех при этом тестируют на коронавирус, для больных выделили отдельную карантинную зону. Новый лагерь сможет разместить 8-10 тысяч человек. Сгоревшие остатки старого лагеря в Мории тем временем расчищают бульдозерами.

Напомним, в лагере в Мории - крупнейшем в Европе - который сначала был рассчитан на около 3000 человек, проживали около 13 000 мигрантов и искателей убежища, с проблемами с доступом к медицинской помощи и средствам гигиены.

Первый случай коронавируса в нем обнаружили 2 сентября, лагерь после этого закрыли на карантин.

В ночь с 8 на 9 сентября лагерь полностью уничтожил пожар. После этого он горел еще дважды - в частях, которые уцелели после первого пожара.

Полиция подозревает поджог и уже задержала 5 подозреваемых.

И местные жители и власти, и сами мигранты не хотели, чтобы лагерь восстанавливали, устраивая по этому поводу протесты.

Часть людей уже согласились забрать к себе Германия и Франция, но остальным пока придется остаться на острове.

В Еврокомиссии считают, что мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе нужно вывезти с острова.