Поліція Греції переселяє сотні мігрантів-погорільців у новий табір

Грецька поліція почала переселяти сотні мігрантів, що застрягли на острові Лесбос, в новий тимчасовий наметовий табір в четвер.

Це відбувається більш ніж через тиждень після того, як пожежа зруйнувала найбільший табір для мігрантів в Греції Морія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа залишила понад 12 тисяч людей, більшість з яких є біженцями з Афганістану, Сирії і різних африканських країн, без даху над головою, належних санітарних умов і доступу до їжі і воді.

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Грецька влада заявила, що пожежу розпочали мігранти.

Новий тимчасовий наметовий табір в Кара-Тепе, недалеко від порту острова Мітіліні, готовий прийняти щонайменше 5 тисяч людей.

Посадовці заявляють, що деякі мігранти не хочуть переїжджати в новий табір, оскільки сподіваються покинути острів.

Рано в середу до нового табору переїхали тільки 1200 людей. Але ввечері до нього почали прибувати великі групи мігрантів зі своїми речами.

Посадовці кажуть, що продовжать протягом наступних днів переконувати мігрантів поселитися у новому таборі. Переселення хочуть завершити протягом декількох днів.

Декілька європейських країн вже заявили про готовність прийняти частину мігрантів з табору, зокрема, Франція та Німеччина.

У Єврокомісії вважають, що мігрантів зі згорілого табору на Лесбосі треба вивезти з острова.