Частичный локдаун для Мадрида: ограничение встреч, передвижения и закрытые парки

Столичный регион Испании усиливает карантин для около миллиона жителей, надеясь замедлить темпы распространения вируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Новый полу-локдаун предусматривает ограничение въезда и выезда из 37 районов, где фиксируют больше всего заражений - более 1000 новых случаев на 100 000 населения. Это примерно 13% населения столичного региона. На них приходится 25% всех заражений.

Ограничения на передвижение коснутся 6 районов непосредственно Мадрида и еще 7 прилегающих муниципалитетов.

Кроме того, в столичном регионе в целом закрывают парки и запрещают встречи более 6 человек.

Количество посетителей в ресторанах и магазинах сокращают до 50% от количества мест/площади. Магазины должны будут закрываться до 22-00 - кроме заправок, аптек и пунктов неотложной помощи.

В то же время, люди могут продолжать ездить на работу и учебу, школы не закрываются, визиты к врачам остаются возможными.

Ограничения начнут действовать с понедельника, 21 сентября, и продлятся 14 дней.

В местном правительстве отмечают, что это болезненное решение принимают для того, чтобы избежать повторного чрезвычайного положения и жесткого карантина.

Решение еще должен одобрить суд.

В реанимации Мадрида заняты уже 64% койкомест, оборудованных для больных Covid-19. На столичный регион приходится почти треть всех случаев заражения в Испании.

На прошлой неделе прирост новых больных в стране несколько раз превысил отметку в 10 000 в сутки. На этой неделе показатели снизились до 4-5 тысяч.

Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировали более полумиллиона подтвержденных заражений коронавирусом.