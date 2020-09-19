Прем’єр Британії: друга хвиля пандемії на підході, нові обмеження не забаряться

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля пандемії COVID-19 вже наближається і країні слід очікувати на нові обмеження вже найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Зараз ми спостерігаємо наближення другої хвилі... Боюся, вона неминуча для нашої країни. Ясно, що ми будемо робити перегляд усіх заходів", - сказав він.

Джонсон зазначив,що "не хотів би повторного загального карантину", але в міру прогресування хвороби "звичайно, доведеться вжити подальших заходів".

Офіційне число нових позитивних випадків захворювання у Британії зросло в п'ятницю до 4322, що є найвищим показником з 8 травня.

Тим часом мер Лондона Садік Хан наполягає на тому, що не слід зволікати з новими обмеженнями: "Я дотримуюся твердої думки, що ми не повинні чекати, як це сталося шість місяців тому, поки цей вірус знову вийде з-під контролю, перш ніж вжити заходів".

"Найкраще як для громадського здоров'я, так і для економіки - це нові обмеження, введені на ранній стадії, а не повний локдаун, коли вже занадто пізно, але уряд повинен терміново забезпечити наявність повністю функціонуючої системи тестування", - сказав він.

Оскільки кількість випадків захворювання COVID-19 у Британії в даний час подвоюється кожні сім-вісім днів, уряд розглядає можливість введення загальнонаціональних обмежень на короткий період, щоб спробувати "замкнути" вірус і уповільнити поширення хвороби.

Локальні обмежень уже діють у низці регіонів країни, ними охоплені декілька мільйонів британців.