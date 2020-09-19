Премьер Британии: вторая волна пандемии на подходе, новые ограничения неминуемы

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 уже приближается и стране следует ожидать новые ограничения уже в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны... Боюсь, она неизбежна для нашей страны. Ясно, что мы будем делать пересмотр всех мер", - сказал он.

Джонсон отметил,что "не хотел бы повторного карантина", но по мере прогрессирования болезни "конечно, придется принять дальнейшие меры".

Официальное число новых положительных случаев заболевания в Британии выросло в пятницу до 4322, что является самым высоким показателем с 8 мая.

Тем временем мэр Лондона Садик Хан настаивает на том, что не следует медлить с новыми ограничениями: "Я придерживаюсь твердого мнения, что мы не должны ждать, как это случилось шесть месяцев назад, пока этот вирус снова выйдет из-под контроля, прежде чем принять меры".

"Лучше как для общественного здоровья, так и для экономики - это новые ограничения, введенные на ранней стадии, а не полный локдаун, когда уже слишком поздно, но правительство должно срочно обеспечить наличие полностью функционирующей системы тестирования", - сказал он.

Поскольку число случаев COVID-19 в Великобритании в настоящее время удваивается каждые семь-восемь дней, правительство рассматривает возможность введения общенациональных ограничений на короткий период, чтобы попытаться "замкнуть" вирус и замедлить распространение болезни.

Локальные ограничения уже действуют в ряде регионов страны, ими охвачены несколько миллионов британцев.