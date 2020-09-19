У Німеччині скасовують карнавальні заходи через пандемію

Влада німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія скасувала масові заходи чергового карнавального сезону, що починається 11 листопада, перш за все великі зібрання та процесії.

Про це у п'ятницю, 18 вересня, після зустрічі у Дюссельдорфі з організаторами карнавальних свят заявив глава офісу прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Натанаель Лімінскі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Він пояснив, що в часи пандемії на таких масових заходах неможливо дотримуватися встановлених заходів з епідеміологічної безпеки, тому цього року потрібно обмежитися заходами у вужчому колі, які відповідатимуть протиепідемічним вимогам. За словами речниці комітету з організації карнавалу в Кельні, можливими є, зокрема, культурні заходи з кількістю учасників у 100-150 осіб.

Президент Кельнського карнавалу Крістоф Куккелькорн підтвердив, що в нинішніх умовах проведення масових карнавальних заходів практично неможливе. Йдеться передусім про відомі карнавальні процесії у "скажений понеділок", які 15 лютого 2021 року не відбудуться.

Скасування традиційних великих карнавальних заходів у містах вдарить по місцевій економіці. Наприклад, у Кельні від заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією и проведенням карнавалів, залежать близько 6500 робочих місць. За даними оприлюдненого в 2019 році дослідження, карнавальні заходи лише в Кельні згенерували оборот близько 631 мільйона євро.

Востаннє процесії в "скажений понеділок" у "карнавальних столицях" Північного Рейну-Вестфалії довелося скасувати в 2016 році через погані погодні умови. У 1990 році карнавальну ходу в Дюссельдорфі скасували через ураган "Вівіан", під час якого швидкість вітру сягала 140 км/год. У 1991 році всі великі карнавальні процесії в Німеччині були скасовані в знак солідарності з учасниками і жертвами війни в Перській затоці.