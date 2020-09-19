"Пішов нах**, Ердоган": Туреччина викликала посла Греції через жорстку лайку в газеті

До МЗС Туреччини викликали посла Греції через образливий заголовок грецької газети про турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його відомство жорстко відповіло послу Греції Міхаелю-Крістосу Діамессісу за вульгарний заголовок в грецькій газеті "Демократія" про Ердогана.

Чавушоглу наголосив, що для новинних агентств обох країн цілком природно критикувати політиків один одного - іноді жорстко, – але свобода преси не означає свободу образ.

Заголовок грецької газети написаний турецькою мовою – Siktir git, Mr. Erdogan, що можна перекласти як "Пішов нах**, пан Ердоган". Слід зазначити, що газета, яка опублікувала статтю з таким заголовком, за інформацією з Вікіпедії, є таблоїдом і не має значного тиражу.

Частина турецьких медіа заретушували частину скандального заголовку газети, наводячи зображення її першої шпальти.

Грецьке зовнішньополітичне відомство теж засудило такий заголовок видання.

У Греції були розбіжності з Туреччиною з цілої низки питань, зокрема це стосується претензій на вуглеводневі ресурси в регіоні, засновані на суперечливих претензіях з приводу протяжності їх континентальних шельфів.

Напруженість загострилася минулого місяця після того, як Анкара відправила судно Oruc Reis для розвідки газу і нафти в спірних регіонах Середземного моря.

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