"Пошел нах**, Эрдоган": Турция вызвала посла Греции из-за жесткой брани в газете

В МИД Турции вызвали посла Греции из-за оскорбительного заголовка греческой газеты в отношении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его ведомство жестко ответил послу Греции Михаэлю-Крістосу Діамессісу за пошлый заголовок в греческой газете "Демократия" об Эрдогане.

Чавушоглу подчеркнул, что для новостных агентств обеих стран вполне естественно критиковать политиков друг друга - иногда жестко, но свобода прессы не означает свободу оскорблений.

Заголовок греческой газеты написан на турецком языке – Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как "Пошел нах**, господин Эрдоган". Следует отметить, что газета, опубликовавшая статью с таким заголовком, По информации из Википедии, является таблоидом и не имеет значительного тиража.

Часть турецких медиа заретушировали часть скандального заголовка газеты, приводя изображение ее первой полосы.

Греческое внешнеполитическое ведомство тоже осудило такой заголовок издания.

В Греции были разногласия с Турцией по целому ряду вопросов, в частности это касается претензий на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря.