Охоронець глави МЗС Британії забув заряджений пістолет у літаку

Співробітник поліції, який відповідав за охорону глави британської дипломатії Домініка Рааба, був відсторонений після того, як залишив свою заряджену зброю в літаку, повертаючись з поїздки в США.

Про це повідомляє "європейська правда" з посиланням на Sky news.

Зброя, напівавтоматичний пістолет Glock 19, була виявлена технічним працівником в кобурі на сидінні літака американської авіакомпанії United Airlines після посадки в лондонському аеропорту в п'ятницю.

"Нам відомо про інцидент під час польоту до Британії в п'ятницю, 18 вересня, і ми ставимося до цього питання дуже серйозно", - заявив представник столичної поліції.

"Співробітник поліції був звільнений від своїх обов'язків, триває внутрішнє розслідування обставин інциденту", - додав він.

Міністр Домінік Рааб відвідував Вашингтон, щоб спробувати розвіяти побоювання свого американського партнера, пов'язані з Brexit.

У лютому цього року поліцейський, який відповідав за охорону колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона, залишив свій пістолет і паспорт експрем'єра в туалеті літака, що спричинило паніку.