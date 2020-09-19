Охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолете

Сотрудник полиции, который отвечал за охрану главы британской дипломатии Доминик Рааб, был остранен после того, как оставил свое заряженное оружие в самолете, возвращаясь из поездки в США.

Об этом сообщает "европейская правда" со ссылкой на Sky news.

Оружие, полуавтоматический пистолет Glock 19, было обнаружено техническим работником в кобуре на сиденье самолета американской авиакомпании United Airlines после посадки в лондонском аэропорту в пятницу.

"Нам известно об инциденте во время полета в Британию в пятницу, 18 сентября, и мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - заявил представитель столичной полиции.

"Сотрудник полиции был освобожден от своих обязанностей, продолжается внутреннее расследование обстоятельств инцидента", - добавил он.

Министр Доминик Рааб посещал Вашингтон, чтобы попытаться развеять опасения своего американского партнера, связанные с Brexit.

В феврале этого года полицейский, который отвечал за охрану бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, оставил свой пистолет и паспорт экс-премьера в туалете самолета, что вызвало панику.