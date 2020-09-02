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В Британії реорганізують МЗС

Середа, 2 вересня 2020, 11:02

Британія реорганізує зовнішньополітичне відомство (Foreign & Commonwealth Office), об’єднавши його з міністерством міжнародного розвитку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Британії в Україні. 

Нове міністерство отримує назву Foreign, Commonwealth and Development Office - Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку.

"Це об’єднає і гармонізує нашу дипломатію з питаннями міжнародного розвитку більше, ніж будь-коли в нашій історії, та продемонструє, що Велика Британія виступає як сила добра у світі", - пояснює посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона зазначила, що після реорганізації відомства пріоритети у відносинах Британії з Україною залишаться незмінними, серед яких підтримка незалежності й територіальної цілісності, реформ та прав людини.

"Нове міністерство використовуватиме всі інструменти впливу, щоб досягти ще більших результатів на світовій арені та в Україні, продовжуючи долати наслідки пандемії коронавірусу та готуватися до головування у G7 та проведення Конференції ООН з питань зміни клімату наступного року", - додала Мелінда Сіммонс.

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Велика Британія
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