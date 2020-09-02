В Британии реорганизуют МИД

Великобритания реорганизует внешнеполитическое ведомство (Foreign & Commonwealth Office), объединив его с Министерством международного развития.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

Новое министерство получает название Foreign, Commonwealth and Development Office - Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития.

"Это объединит и гармонизирует нашу дипломатию с вопросами международного развития больше, чем когда-либо в нашей истории, и продемонстрирует, что Великобритания выступает как сила добра в мире", - объясняет посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Она отметила, что после реорганизации ведомства приоритеты в отношениях Британии с Украиной останутся неизменными, среди которых поддержка независимости и территориальной целостности, реформ и прав человека.

"Новое министерство будет использовать все инструменты влияния, чтобы достичь еще больших результатов на мировой арене и в Украине, продолжая преодолевать последствия пандемии коронавируса и готовиться к председательству в G7 и проведению Конференции ООН по вопросам изменения климата в следующем году", - добавила Мелинда Симмонc.