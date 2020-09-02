В Греции в крупнейшем лагере для мигрантов обнаружили первый случай коронавируса

Греция зафиксировала первый случай коронавируса в переполненном лагере мигрантов Мория на острове Лесбос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Лагерь Мория закрыла на карантин. Инфицированный - 40-летний беженец из Сомали, его отправили в изоляцию, сообщили греческие чиновники.

Между тем группа экспертов из греческой Национальной организации общественного здоровья пыталась найти людей, с которыми он контактировал.

В лагере проживает около 13 000 человек гуманитарные группы часто критикуют плохие условия для мигрантов. С 1 марта все мигранты, добираются до Лесбоса, находятся на карантине вне лагерями острова.

Греция зафиксировала 10524 случаев коронавируса с момента первого заражения в феврале и 271 смерть, связанную с инфекцией.

В последние недели наблюдается всплеск случаев, что заставило власти Греции постепенно вводить ограничения, чтобы сдержать распространение вируса.