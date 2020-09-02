Один із лідерів опозиції Білорусі виїхав до Польщі

Член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, колишній директор Купалівського театру, в ніч на 2 вересня виїхав до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське видання "Наша Ніва".

Латушко підтвердив, що зараз знаходиться в Польщі, але підкреслив, що про еміграцію не йдеться.

"Вранці я прибув до Польщі на запрошення голови програмної ради економічного форуму в Криниці Гурська. Знаменита економічна зустріч пройде 8-10 вересня, в ній візьмуть участь глави урядів багатьох європейських країн, представники бізнесу з усього світу", - сказав Латушко.

Він також повідомив, що у нього заплановані зустрічі в польському уряді, з членами парламенту, в польському МЗС.

"Планую також відвідати Вільнюс, провести зустрічі з литовськими держструктурами і парламентаріями. Моя мета - інформувати про внутрішньополітичну та економічну ситуацію в Білорусі", - додав він.

У коментарі виданню TUT.by Латушко запевнив, що по завершенні всіх запланованих заходів та зустрічей він повернеться в Білорусь.

"Чув, пишуть, що мене в багажнику хтось кудись вивозив. Це абсолютна брехня: я виїхав з країни на абсолютно законних підставах, про що у мене є відмітка в паспорті", - сказав він.

Латушко 17 серпня був звільнений з поста директора Купалівського театру після того, як засудив насильство силовиків щодо демонстрантів і підтримав протестувальників. До цього він був міністром культури Білорусі та послом у Польщі і Франції. Після звільнення він увійшов до президії Координаційної ради опозиції.

Нагадаємо, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звільнив посла в Іспанії, який закликав до перерахунку результатів голосування на президентських виборах.