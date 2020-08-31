Лукашенко звільнив посла в Іспанії, який виступив за перерахунок голосів на виборах

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звільнив посла в Іспанії, який закликав до перерахунку результатів голосування на президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство БелТА.

У Лукашенка пояснили, що посол Павел Пустовой позбавлений дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посланника першого класу за "неналежне виконання посадових обов'язків".

Також на підставі указу Лукашенка Пустовой звільнений з посади надзвичайного і новноважного посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія і за сумісництвом іостійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації.

Як повідомлялося, посол Білорусі в Іспанії Павел Пустовой, коментуючи ситуацію у Білорусі, закликав до перерахунку результатів голосування та справедливого розслідування насильства як з боку правоохоронців, так і протестувальників.

"Відповідаючи на запитання, яке зараз часто лунає … щодо подій у Білорусі хочу зазначити, що така ситуація - неприйнятна у європейській державі. Для її мирного врегулювання, на мою думку, потрібно, по-перше - провести перерахунок результатів голосування", - заявив дипломат.

Нагадаємо, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який став першим дипломатом, що підтримав протести проти Лукашенка, подав заяву про відставку.