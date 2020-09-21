Манафорт, Ротенберг та інші: витік даних показав порушення найбільших банків світу на $2 трлн

Новий витік даних, пов’язаний з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що низка найбільших банків світу дозволяли клієнтам переміщувати "брудні" гроші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС та The Guardian.

Йдеться про пакет файлів FinCEN - US Financial Crimes Enforcement Network (Мережі США із боротьби з фінансовими злочинами при Міністерстві фінансів США), що налічує понад 2500 документів. Банки повинні повідомляти цей орган про усі підозрілі дії з коштами у доларах США, навіть якщо транзакції відбувалися в інших країнах.

Більшість із них - файли, які банки надіслали владі США між 2000 та 2017 роками, які є незначною часткою загального масиву документів за цей період. Вони є суворою банківською таємницею і слугували для повідомлення про підозрілі транзакції.

Файли потрапили до Buzzfeed News, а від них - до групи журналістів-розслідувачів з різних країн, які поділилися ними з колегами - загалом 108 виданнями й новинними агенціями у 88 країнах світу.

Пакет файлів містить 2121 повідомлення про підозрілу діяльність.

Зі злитих файлів стало відомо, що банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть вже знаючи від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Є свідчення, що Barclays Bank у Лондоні дозволив Аркадію Ротенбергу, одному з найближчих соратників президента РФ Владіміра Путіна, обходити санкції і продовжити користуватися фінансовими послугами на Заході. Компанії, які, ймовірно, контролює саме Ротенберг, мали для цього таємні рахунки. Частину цих коштів використали на купівлю творів мистецтва.

Як пише The Guardian, у файлах SAR згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який перед цим співпрацював з експрезидентом України Віктором Януковичем і пізніше був засуджений за шахрайство і ухилення від сплати податків.

З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.

JP Morgan дозволив компанії транзакцію на понад 1 млрд доларів через рахунок у Лондоні, не знаючи, хто є його власником. Згодом з’ясувалося, що власником компанії, ймовірно, є один з 10 "найбільш розшукуваних" осіб у списку Федерального бюро розслідування.

Deutsche Bank передавав "брудні гроші" пов'язані з організованою злочинністю.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій, а Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

За даними розвідувального відділу FinCEN, Велику Британію називають "юрисдикцією підвищеного ризику", як і Кіпр - через кількість компаній з британською реєстрацією, які фігурують у звітах про підозрілі транзакції (Suspicious Activity Reports - SAR). У файлах FinCEN фігурує понад 3000 британських компаній – більше, ніж будь-якої іншої країни.

Теоретично банки повинні дбати про те, щоб клієнти за їхньою допомогою не "відмивали" кошти та не вдавалися до інших порушень, і мають зупиняти такі операції.

Файли FinCEN відрізняються від попередніх витоків даних, що сталися за останні роки, тим, що у них присутні документи не декількох компаній, а одразу багатьох банків.

У заяві, оприлюдненій раніше цього місяця FinCEN засудив розкриття витоку даних і повідомив, що передасть справу до Міністерства юстиції США. "Розкриття звітів SAR без погодження є злочином, який може вплинути на національну безпеку США, скомпрометувати правоохоронні розслідування і поставити під загрозу безпеку інституцій та осіб, які готують такі звіти", - зазначають у відомстві.