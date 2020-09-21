Манафорт, Ротенберг и другие: утечка данных показала нарушение крупнейших банков мира на $2 трлн

Новая утечка данных, связанный с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что ряд крупнейших банков мира позволяли клиентам перемещать "грязные" деньги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и The Guardian.

Речь идет о пакете файлов FinCEN - US Financial Crimes Enforcement Network (Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США), он насчитывает более 2500 документов. Этот орган банки должны сообщать обо всех подозрительных действиях со средствами в долларах США, даже если транзакции происходили в других странах.

Большинство из них - файлы, которые банки направили властям США между 2000 и 2017 годами, что является незначительной долей общего массива документов за этот период. Они являются банковской тайной и служили для сообщения о подозрительных транзакциях (Suspicious Activity Reports - SAR).

Файлы попали в Buzzfeed News, а от них - к группе журналистов-расследователей из разных стран, которые поделились ими с коллегами - всего 108 изданиями и новостными агентствами в 88 странах мира.

Пакет файлов содержит 2121 сообщение о подозрительной деятельности.

Из слитых файлов стало известно, что банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже уже зная от американских следователей, что схема была мошеннической.

Есть свидетельства, что Barclays Bank в Лондоне позволил Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, обходить санкции и продолжить пользоваться финансовыми услугами на Западе. Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для этого тайные счета. Часть этих средств использовали для покупки произведений искусства.

Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который перед этим сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase представил отчет о банковских переводах на сумму более 300 млн долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.

JP Morgan разрешил компании транзакцию более чем 1 млрд долларов через счет в Лондоне, не зная, кто является его владельцем. Позже выяснилось, что владельцем компании является, вероятно, один из 10 "самых разыскиваемых" лиц в списке Федерального бюро расследования.

Deutsche Bank передавал "грязные деньги", связанные с организованной преступностью.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций, а Standard Chartered переводил наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска", как и Кипр - из-за количества компаний с британской регистрацией, которые фигурируют в отчетах о подозрительных транзакциях. В файлах FinCEN фигурирует более 3000 британских компаний - больше, чем любой другой страны.

Теоретически банки должны заботиться о том, чтобы клиенты с их помощью не "отмывали" средства и не совершали другие нарушения, и должны останавливать такие операции.

Файлы FinCEN отличаются от предыдущих утечек данных за последние годы тем, что в них присутствуют документы не нескольких компаний, а сразу многих банков.

В заявлении, обнародованном ранее в этом месяце FinCEN осудил раскрытие документов и сообщил, что передаст дело в Министерство юстиции США. "Раскрытие отчетов SAR без согласования является преступлением, которое может повлиять на национальную безопасность США, скомпрометировать расследования правоохранительных органов и поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые готовят такие отчеты", - отмечают в ведомстве.