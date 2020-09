США кажуть, що відновлять санкції ООН проти Ірану, у ЄС це заперечують

США заявляють про те, що ініціювали відновлення санкцій ООН щодо Ірану. У ЄС водночас стверджують, що Штати не могли цього зробити, оскільки вже не є стороною відповідної угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про повернення санкцій ООН проти Ірану з ініціативи США заявив держсекретар Майк Помпео.

Як йдеться у повідомленні Держдепу, 20 серпня США повідомили Радбез ООН про те, що Іран не виконує належним чином свої зобов’язання згідно з ядерною угодою "Спільний та всеосяжний план дій" (JCPOA). Це повідомлення запустило 30-денний процес повернення раніше скасованих санкцій ООН.

"США вітають повернення фактично усіх раніше скасованих санкцій ООН щодо Ісламської республіки Іран, яка є провідним світовим державою-спонсором терору та антисемітизму...

США вдалися до цього рішучого кроку, тому що, на додачу до невиконання Іраном зобов’язань за JCPOA, Радбез не продовжив ембарго на постачання зброї до Ірану, яке діяло протягом 13 років. Це могло би призвести до того, що Іран з 18 жовтня міг би купувати різні види зброї. Ми ініціювали процес, щоб відновити практично всі раніше скасовані санкції ООН, включно з ембарго на постачання зброї", - йдеться у заяві Помпео.

Наприкінці додають, що США очікують, що усі країни-члени "повною мірою виконають свої зобов’язання для втілення цих заходів".

Водночас у ЄС кажуть, що оскільки США вийшли з відповідної угоди, вони не можуть скористатися механізмом для повернення санкцій ООН, на який посилається Майк Помпео у своїй заяві.

"США в односторонньому порядку припинили участь у Спільному всеосяжному плані дій 8 травня 2018 року та відтоді не брали участі ні в яких заходах, пов’язаних з угодою. Відтак США не можуть вважатися державою-учасницею JCPOA та не можуть ініціювати процес відновлення санкцій ООН, передбачений резолюцією Радбезу ООН 2231", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

