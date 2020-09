США говорят, что возобновят санкции ООН против Ирана, в ЕС это отрицают

США заявляют, что инициировали возобновление санкций ООН в отношении Ирана. В ЕС одновременно утверждают, что Штаты не могли этого сделать, поскольку уже не являются стороной соответствующего соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О возвращении санкций ООН против Ирана по инициативе США заявил госсекретарь Майк Помпео.

Как говорится в сообщении Госдепа, 20 августа США уведомили Совбез ООН о том, что Иран не выполняет должным образом свои обязательства по ядерному соглашению "Общий и всеобъемлющий план действий" (JCPOA). Это сообщение запустило 30-дневный процесс возврата ранее отмененных санкций ООН.

"США приветствуют возвращение фактически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Исламской республики Иран, которая является ведущим мировым государством-спонсором терроризма и антисемитизма...

США прибегли к этому решительному шагу, потому что, в дополнение к невыполнению Ираном обязательств по JCPOA, Совбез не продлил эмбарго на поставки оружия в Иран, которое действовало в течение 13 лет. Это могло бы привести к тому, что Иран с 18 октября мог бы покупать различные виды оружия. Мы инициировали процесс, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия", - говорится в заявлении Помпео.

В конце добавляют, что США ожидают, что все страны-члены "в полной мере выполнят свои обязательства для реализации этих мер".

В то же время в ЕС говорят, что поскольку США вышли из соответствующего соглашения, они не могут воспользоваться механизмом для возвращения санкций ООН, на который ссылается Майк Помпео в своем заявлении.

"США в одностороннем порядке прекратили участие в Общем всеобъемлющем плане действий 8 мая 2018 год и с тех пор не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с соглашением. Поэтому США не могут считаться государством-участником JCPOA и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН, предусмотренный резолюцией Совбеза ООН 2231", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

