В Італії проходить референдум щодо скорочення кількості депутатів у парламенті

В Італії в понеділок проходить другий день голосування на конституційному референдумі щодо скорочення кількості депутатів в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Перший день голосування проходив у неділю, проголосували 29,71% з 51,6 мільйона виборців, які мають право голосу.

Голосування триває в понеділок, дільниці будуть відкриті до 15:00. Результати очікуються увечері.

На референдумі італійцям пропонується схвалити скорочення Палати депутатів з 630 до 400 депутатів, а Сенату з 315 до 200 сенаторів.

Спостерігачі побоюються низької явки через пандемію коронавірусу. Для того, щоб голосування було дійсним, не потрібно мінімальної явки. Очікується, що реформа буде схвалена.

Згідно з результатами дослідження громадської думки, конституційні зміни на референдумі збираються підтримати 71% італійців (з тих, хто має намір взяти у ньому участь), тоді як 29% голосуватимуть проти.

Підтримка переважає серед прихильників майже всіх політичних сил - окрім найменших, оскільки останні після реформи матимуть менші шанси отримати місця в парламенті.

Референдум для затвердження реформи планувався на 29 березня, але у зв’язку з пандемією коронавірусу був перенесений на 20-21 вересня.