В Италии проходит референдум о сокращении числа депутатов в парламенте

В Италии в понедельник проходит второй день голосования на конституционном референдуме о сокращении количества депутатов в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Первый день голосования проходил в воскресенье, проголосовали 29,71% из 51,6 миллиона избирателей, имеющих право голоса.

Голосование продолжается в понедельник, участки будут открыты до 15:00. Результаты ожидаются вечером.

На референдуме итальянцам предлагается одобрить сокращение Палаты депутатов с 630 до 400 депутатов, а Сената – с 315 до 200 сенаторов.

Наблюдатели опасаются низкой явки из-за пандемии коронавируса. Для того чтобы голосование было действительным, не нужно минимальной явки. Ожидается, что реформа будет одобрена.

Согласно результатам исследования общественного мнения, конституционные изменения на референдуме собираются поддержать 71% итальянцев (из тех, кто намерен принять в нем участие), тогда как 29% будут голосовать против.

Поддержка преобладает среди сторонников почти всех политических сил - кроме самых маленьких, поскольку последние после реформы будут иметь меньшие шансы получить места в парламенте.

Референдум для утверждения реформы планировался на 29 марта, но в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 20-21 сентября.