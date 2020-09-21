Столиця Баварії запроваджує масковий режим у громадських місцях і на деяких вулицях

Місто Мюнхен вирішило запровадити обов'язкове носіння масок у певних громадських місцях і на деяких вулицях у центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Рішення було оголошене в понеділок після зустрічі членів міського кризового штабу, де розглядалося питання протидії стрімкому зростанню числа нових випадків зараження коронавірусом. Нові правила набудуть чинності з 24 вересня.

Крім того, місто знову посилить обмеження в громадській та приватній сфері у зв'язку зі зростанням числа випадків зараження. Наприклад, з четверга в столиці Баварії дозволятимуться зустрічі максимум 5 осіб або щонайбільше членів двох домогосподарств, що стосується й родичів. Це стосується як приватних, так і громадських місць і сфери громадського харчування.

Напередодні показники інфікування коронавірусом у Мюнхені досягли позначки 55,6 нових випадків на 100 тисяч жителів за один тиждень. Таким чином було перевищено важливе порогове значення для визначення масштабів пандемії.

Баварія, а також землі Баден-Вюртюмберг і Північний Рейн-Вестфалія, найбільше постраждали від спалаху коронавірусу у Німеччині.