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Столица Баварии вводит масочный режим в общественных местах и на ​​улицах

Понедельник, 21 сентября 2020, 15:14

Власти Мюнхена решили ввести обязательное ношение масок в определенных общественных местах и ​​на некоторых улицах в центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Решение было объявлено в понедельник после встречи членов городского кризисного штаба, где рассматривался вопрос противодействия стремительному росту числа новых случаев заражения коронавирусом. Новые правила вступят в силу с 24 сентября.

Кроме того, город снова усилит ограничения в общественной и частной сфере в связи с ростом числа случаев заражения. Например, с четверга в столице Баварии будут разрешаться встречи максимум 5 человек или максимум членов двух домохозяйств, это относится и к родственникам. Это касается как частных, так и общественных мест и сферы общественного питания.

Накануне показатели инфицирования коронавирусом в Мюнхене достигли отметки 55,6 новых случаев на 100 000 жителей за одну неделю. Таким образом, было превышено важное пороговое значение для определения масштабов пандемии.

Бавария, а также земли Баден-Вюртюмберг и Северный Рейн-Вестфалия, наиболее пострадали от вспышки коронавируса в Германии.

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