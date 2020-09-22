Британія посилює карантин: дистанційна робота та обмеження для ресторанів

В уряді Британії розкрили деталі подальшого посилення карантинних обмежень, які мають офіційно оголосити протягом дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та ВВС.

Борис Джонсон збирається рекомендувати дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

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Ресторани і паби повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками і працювати не довше, ніж до 22:00. Також відкладають відновлення спортивних заходів з глядачами.

Напередодні, 21 вересня, епідеміологи попередили уряд, що за кілька тижнів кількість смертей від коронавірусу може почати зростати експоненційно, якщо не вжити рішучих заходів. Приріст нових заражень вже досягнув показників "першої хвилі" і вже декілька разів перевищив 4000 (нагадаємо, населення Британії - близько 66 млн).

Втім, про запровадження повторного локдауну поки не йдеться.

Як повідомляє ВВС, Північна Ірландія та окремі райони Уельсу вже запроваджують додаткові жорсткіші обмеження. У Північній Ірландії заборонять ходити у гості - лише для догляду за дитиною. Зустрічі будуть дозволені лише у приватних садах та групами не більше 6 осіб.

В низці районів південного Уельсу обмежать пересування - виїздити можна буде лише на роботу та з інших поважних причин.

Додаткові обмеження сьогодні збирається оголосити і Шотландія.

Ще 9 вересня в Англії заборонили збиратися компаніями з більш ніж шести людей. За перше порушення нових правил загрожуватиме штраф у 100 фунтів стерлінгів, за повторні сума штрафу буде подвоюватися.