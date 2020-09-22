Британия ужесточает карантин: удаленная работа и ограничения для ресторанов

В правительстве Британии раскрыли детали дальнейшего усиления карантинных ограничений, которые должны официально объявить в течение дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и ВВС.

Борис Джонсон собирается рекомендовать дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

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Рестораны и пабы должны будут обслуживать клиентов только за столиками и работать не дольше, чем до 22:00.

Накануне, 21 сентября, эпидемиологи предупредили правительство, что через несколько недель количество смертей от коронавируса может начать расти экспоненциально, если не принять решительных мер.

Впрочем, о введении повторного локдауна речь пока не идет.

Как сообщает ВВС, Северная Ирландия и отдельные районы Уэльса уже вводят дополнительные жесткие ограничения. В Северной Ирландии запретят ходить в гости - только для ухода за ребенком. Встречи будут разрешены только в частных садах и группами не более шести человек.

В ряде районов южного Уэльса ограничат передвижения - выезжать можно будет только на работу и по другим уважительным причинам.

Дополнительные ограничения сегодня собирается объявить и Шотландия.

Еще 9 сентября в Англии запретили собираться компаниями из более чем шести человек. За первое нарушение новых правил грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, за повторные сумма штрафа будет удваиваться.