Військові США затримаються у Литві, Вільнюс каже, що це не пов'язано із Білоруссю

Новий батальйон американських військ, включаючи танки і бронетехніку, буде дислокований в Литві в листопаді і пробуде до середини червня 2021 року.

Про це заявив міністр оборони Раймундас Каробліс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий батальйон замінить аналогічний підрозділ, яке прибуло 4 вересня для двомісячного перебування недалеко від кордону з Білоруссю.

"Це ніяк не пов'язано з ситуацією в Білорусі", - зазначив Каробліс.

Батальйон США, дислокований в даний час в Литві, прибув раніше і залишиться там довше, ніж вказувалося урядом до початку протестів в сусідній Білорусі.

Вперше американці прислали батальйон в Литву на восьмимісячну ротацію минулого року – сотні військових США в місті Пабраде перебували з жовтня по червень.

Нагадаємо, міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.

Близько 6400 військових відправлять назад до США, ще близько 5600 будуть передислоковані до інших європейських країн.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи рішення, зазначив, що воно "підкреслює постійну відданість США НАТО і європейській безпеці" та приймалося у тісних консультаціях із союзниками.