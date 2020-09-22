Военные США задержатся в Литве, Вильнюс говорит, что это не связано с Беларусью

Новый батальон американских войск, включая танки и бронетехнику, будет дислоцирован в Литве в ноябре и пробудет до середины июня 2021 года.

Об этом заявил министр обороны Раймундас Кароблис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новый батальон заменит аналогичное подразделение, которое прибыли 4 сентября для двухмесячного пребывания недалеко от границы с Беларусью.

"Это никак не связано с ситуацией в Беларуси", - отметил Кароблис.

Батальон США, дислоцированный в настоящее время в Литве, прибыл раньше и останется там дольше, чем указывалось правительством в начале протестов в соседней Беларуси.

Впервые американцы прислали батальон в Литву на восьмимесячного ротацию прошлого года - сотни военных США в городе Пабраде находились с октября по июнь.

Напомним, министр обороны США сообщил, что количество американских военных в Германии уменьшится почти на 12 000 из присутствующих 36 000 - значительно больше, чем было известно ранее.

Около 6400 военных отправят обратно в США, еще около 5600 будут передислоцированы в другие европейские страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение, отметил, что оно "подчеркивает постоянную приверженность США НАТО и европейской безопасности" и принималось в тесных консультациях с союзниками.