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До Бундестагу надійшов підозрілий пакунок, на місці працюють сапери

Вівторок, 22 вересня 2020, 13:49

До поштового відділення німецького Бундестагу надійшов підозрілий пакунок, на місце події викликали саперів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Підозрілий предмет був виявлений близько 10 години ранку у вівторок.

За інформацією видання, пакунок був адресований політику Соціал-демократичної партії Німеччини і експерту в галузі охорони здоров'я Карлу Лаутербаху.

Прессекретар Бундестагу оголосив, що предмет було класифіковано як "підозрілий" під час поштової рентгенівської перевірки поліцією Бундестагу.

Поштове відділення Бундестагу знаходиться не безпосередньо в будівлі Рейхстагу, але зовсім поруч з нею.

На території Бундестагу зараз триває поліцейська операція.

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Німеччина
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