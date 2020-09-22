До Бундестагу надійшов підозрілий пакунок, на місці працюють сапери
Вівторок, 22 вересня 2020, 13:49
До поштового відділення німецького Бундестагу надійшов підозрілий пакунок, на місце події викликали саперів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Підозрілий предмет був виявлений близько 10 години ранку у вівторок.
За інформацією видання, пакунок був адресований політику Соціал-демократичної партії Німеччини і експерту в галузі охорони здоров'я Карлу Лаутербаху.
Прессекретар Бундестагу оголосив, що предмет було класифіковано як "підозрілий" під час поштової рентгенівської перевірки поліцією Бундестагу.
Поштове відділення Бундестагу знаходиться не безпосередньо в будівлі Рейхстагу, але зовсім поруч з нею.
На території Бундестагу зараз триває поліцейська операція.
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