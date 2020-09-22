В Бундестаг поступил подозрительный пакет, на месте работают саперы

В почтовое отделение немецкого Бундестага поступил подозрительный пакет, на место происшествия вызвали саперов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Подозрительный предмет был обнаружен около 10:00 утра во вторник.

По информации издания, пакет был адресован политику Социал-демократической партии Германии и эксперту в области здравоохранения Карлу Лаутербаху.

Пресс-секретарь Бундестага объявил, что предмет был классифицирован как "подозрительный" во время почтовой рентгеновской проверки полицией Бундестага.

Почтовое отделение Бундестага находится не непосредственно в здании Рейхстага, но совсем рядом с ним.

На территории Бундестага сейчас идет полицейская операция.