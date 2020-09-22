У Боснії затримали підозрюваного в участі у війні на Донбасі

У Боснії і Герцеговині затримали чоловіка з Баня-Луки, громадянина Боснії і Герцеговини, за підозрою в участі у збройному конфлікті на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач", про це розповів речник Державного агентства розслідувань і захисту БіГ (SIPA).

"Вчора в Баня-Луці одну людину затримали через кримінальне правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом БіГ, статтею 162а", - повідомив речник SIPA Лука Міладінович.

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За його словами, затриманий перебуває у приміщенні відомства, надалі прокуратура вирішить його статус. Ім'я затриманого не розголошують.

Боснійський портал Klix.ba повідомляє, що спершу після прибуття чоловіка до Сараєва ним зацікавилися співробітники МВС Республіки Сербської (зауважимо, йдеться про державне утворення на території Боснії і Герцеговини - не Республіку Сербія, столицею якою є Белград) - його шукали через несплачений штраф за порушення дорожнього руху. Штраф він не заплатив, тому що перебував в Україні.

Після одного дня арешту як покарання за несплату штрафу SIPA заарештувала його вже у зв'язку з участю в бойових діях на території іноземної держави.

Як повідомлялося раніше, суд у Празі засудив громадянина Білорусі Алексєя Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі за допомогу проросійським бойовикам на сході України.