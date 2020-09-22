В Боснии задержали подозреваемого в участии в войне на Донбассе

В Боснии и Герцеговине задержали мужчину из Баня-Луки, гражданина Боснии и Герцеговины, по подозрению в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач", об этом рассказал представитель Государственного агентства расследований и защиты БиГ (SIPA).

"Вчера в Баня-Луке одного человека задержали за уголовное правонарушение, предусмотренное Уголовным кодексом БиГ, статьей 162а", - сообщил представитель SIPA Лука Миладинович.

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По его словам, задержанный находится в помещении ведомства, в дальнейшем прокуратура решит вопрос о его статусе. Имя задержанного не разглашается.

Боснийский портал Klix.ba сообщает, что сначала по прибытии мужчины в Сараево им заинтересовались сотрудники МВД Республики Сербской (заметим, речь идет о государственном образовании на территории Боснии и Герцеговины - не о Республике Сербия, столицей которой является Белград) - его искали за неуплаченный штраф за нарушение дорожного движения. Штраф он не заплатил, так как находился в Украине.

После одного дня ареста в качестве наказания за неуплату штрафа SIPA арестовала его уже в связи с участием в боевых действиях на территории иностранного государства.

Как сообщалось ранее, суд в Праге приговорил гражданина Беларуси Алексея Фадеева к 4,5 годам лишения свободы за помощь пророссийским сепаратистам на востоке Украины.