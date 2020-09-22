Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія оголосила нові карантинні заходи, які можуть тривати 6 місяців

Боррель відвідає Донбас разом з головою Європейської ради

Арбітраж з ЄС щодо лісу-кругляка може коштувати Україні до мільйона євро

У Чехії білоруса посадили на 4,5 роки за допомогу сепаратистам Донбасу






У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу під час сходження

Вівторок, 22 вересня 2020, 14:44

У Туреччині спустили з гір українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказик, що у турецькій провінції Нігде. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.

 

За інформацією CNN Turk, це 45-річний Костянтин Т. 

Його відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляється, що він почуває себе добре. 

Вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua