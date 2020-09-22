У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу під час сходження

У Туреччині спустили з гір українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказик, що у турецькій провінції Нігде.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.

За інформацією CNN Turk, це 45-річний Костянтин Т.

Його відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляється, що він почуває себе добре.

Вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.