У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу під час сходження
Вівторок, 22 вересня 2020, 14:44
У Туреччині спустили з гір українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказик, що у турецькій провінції Нігде.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.
Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Після цього він зміг повідомити, що потребує допомоги.
За інформацією CNN Turk, це 45-річний Костянтин Т.
Його відвезли до лікарні в Чамарди. Повідомляється, що він почуває себе добре.
Вершина Демірказик, висота якої - 3756 метрів над рівнем моря, є найвищою або однією з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили у 1927 році.
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