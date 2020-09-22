В Турции спасли украинского альпиниста, который сломал ногу во время восхождения

В Турции спустили с гор украинского альпиниста, который сломал ногу во время восхождения на вершину Демирказик, что в турецкой провинции Нигде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.

Альпинист потерял равновесие и сорвался с 4-метровой высоты, в результате чего сломал ногу. После этого он смог сообщить, что нуждается в помощи.

По информации CNN Turk, это 45-летний Константин Т.

Его отвезли в больницу в Чамарды. Сообщается, что он чувствует себя хорошо.

Вершина Демирказик, высота которой - 3756 метров над уровнем моря, является самой высокой или одной из высочайших вершин хребта Аладаглар. Впервые ее покорили в 1927 году.