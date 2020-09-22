В Турции спасли украинского альпиниста, который сломал ногу во время восхождения
Вторник, 22 сентября 2020, 14:44
В Турции спустили с гор украинского альпиниста, который сломал ногу во время восхождения на вершину Демирказик, что в турецкой провинции Нигде.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.
Альпинист потерял равновесие и сорвался с 4-метровой высоты, в результате чего сломал ногу. После этого он смог сообщить, что нуждается в помощи.
По информации CNN Turk, это 45-летний Константин Т.
Его отвезли в больницу в Чамарды. Сообщается, что он чувствует себя хорошо.
Вершина Демирказик, высота которой - 3756 метров над уровнем моря, является самой высокой или одной из высочайших вершин хребта Аладаглар. Впервые ее покорили в 1927 году.
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