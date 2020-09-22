У ЄК не виключають, що "список Магнітського" ЄС може отримати ім’я Навального

У Єврокомісії не виключають, що майбутній європейський санкційний режим за порушення прав людини, який має стати еквівалентом "закону Магнітського" у США, буде названий ім’ям російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Дана Спінант, відповідаючи на запитання, чи може бути санкційний режим названий на честь Навального.

"Щодо назви - це цікава дискусія, яку почав високий представник ЄС. Комісія відкрита до ідей щодо політичної назви цього акту. Якщо для нього запропонують ім’я Навального і Рада (ЄС), яка відповідає за фінальне прийняття цього акту, вважатиме його доречним - Комісія відкрита і чекає пропозицій", - зазначила вона.

15 вересня, виступаючи у Європарламенті, високий представник ЄС Жозеп Боррель запропонував назвати майбутній санкційний режим ЄС на честь Навального.

"Так само як американці назвали свій санкційний режим "Актом Магнітського", ми могли б назвати його "санкційним режимом Навального". Це був би гарний спосіб осмислити, що сталося, і зробити так, щоб у майбутньому ім’я пана Навального асоціювалося із санкційним режимом щодо осіб, які порушували права людини" , - заявив він.

Як повідомлялося раніше, у Раді ЄС триває обговорення глобального санкційного режиму, який має стати еквівалентом "закону Магнітського" у США, і його хочуть запровадити "якомога швидше".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також запропонувала відмовитись від принципу консенсусу у голосуванні щодо санкцій, аби пришвидшити можливість Євросоюзу реагувати на порушення прав людини чи міжнародного права.