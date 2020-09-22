В ЕК не исключают, что "список Магнитского" ЕС может получить имя Навального

В Еврокомиссии не исключают, что будущий европейский санкционный режим за нарушения прав человека, который должен стать эквивалентом "закона Магнитского" в США, будет назван именем российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, отвечая на вопрос, может ли быть санкционный режим назван в честь Навального.

"Относительно названия - это интересная дискуссия, которую начал высокий представитель ЕС. Комиссия открыта к идеям о политическом названии этого акта. Если для него предложат имя Навального и Совет (ЕС), который отвечает за финальное принятия этого акта, сочтет его уместным - Комиссия открыта и ждет предложений ", - отметила она.

15 сентября, выступая в Европарламенте, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предложил назвать будущий санкционный режим ЕС в честь Навального.

"Так же, как американцы назвали свой санкционный режим "Актом Магнитского", мы могли бы назвать его "санкционным режимом Навального ". Это был бы хороший способ осмыслить, что произошло, и сделать так, чтобы в будущем имя господина Навального ассоциировалось с санкционным режимом в отношении лиц, которые нарушали права человека", - заявил он.

Как сообщалось ранее, в Совете ЕС продолжается обсуждение глобального санкционного режима, который должен стать эквивалентом "закона Магнитского" в США, и его хотят ввести "как можно скорее".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила отказаться от принципа консенсуса в голосовании по санкциям, чтобы ускорить Евросоюзу реагировать на нарушения прав человека или международного права.