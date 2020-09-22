Боррель посетит Донбасс вместе с главой Европейского совета
Вторник, 22 сентября 2020, 16:46
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что еще раз приедет в Украину вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, они посетят Донбасс.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Он уточнил, что визит состоится в субботу.
"Я еще раз приеду в субботу с президентом Мишелем, мы посетим Восточную Украину", - заявил Боррель.
Сначала визит Борреля планировался в марте, но был отложен в связи с пандемией коронавируса. Тогда он также собирался посетить Донбасс.
Напомним, 1 октября в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС.
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