В Європарламенті відкриють центр тестування на коронавірус

Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус для євродепутатів та персоналу, результати тестування будуть доступні протягом доби.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Комітет парламенту з питань бюджету сьогодні затвердив цей план. Президент парламенту Давід Сассолі попросив перенаправити 990 000 євро - спочатку виділених на місії персоналу та поїздки між місцями роботи євродепутатів - на фінансування ПЛР-тестів у період з жовтня по грудень.

"Тестування має вирішальне значення для раннього виявлення та ефективного стримування поширення вірусу", - йдеться у запиті, який було зроблено за рішенням бюро парламенту від 14 вересня про необхідність створення центру для тестування.

Результати тестування, як правило, будуть доступні протягом 24 годин. "Якщо потрібно, за запитом результати можуть бути раніше, протягом 12 годин", - сказав генеральний директор з питань персоналу Крістіан Кнудсен у Комітеті з питань бюджету.

Представник парламенту заявив, що за цим кроком стоїть "провести тести для членів Європарламенту та персоналу, оскільки їм потрібно їхати між місцем роботи та виборчими округами" і дозволити їм отримати результат "як можна швидше".

Ці тестування проводитимуться "на добровільних засадах і лише для безсимптомних людей", сказав прес-секретар, зазначивши, що ідея полягає також у тому, щоб уникнути додаткового навантаження на бельгійські випробувальні центри, "які вже зазнають тиску".