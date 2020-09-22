В Европарламенте откроют центр тестирования на коронавирус

Европарламент планирует открыть центр тестирования на коронавирус для евродепутатов и персонала, результаты тестирования будут доступны в течение суток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комитет парламента по вопросам бюджета сегодня утвердил этот план. Президент парламента Давид Сассоли попросил перенаправить 990 000 евро - сначала выделенных на миссии персонала и поездки между местами работы евродепутатов - на финансирование ПЦР-тестов в период с октября по декабрь.

"Тестирование имеет решающее значение для раннего выявления и эффективного сдерживания распространения вируса", - говорится в запросе, который был сделан по решению бюро парламента от 14 сентября о необходимости создания центра для тестирования.

Результаты тестирования, как правило, будут доступны в течение 24 часов. "Если нужно, по запросу результаты могут быть ранее, в течение 12 часов", - сказал генеральный директор по персоналу Кристиан Кнудсен в Комитете по вопросам бюджета.

Представитель парламента заявил, что за этим шагом стоит "проведение тестов для членов Европарламента и персонала, поскольку им нужно ехать между местом работы и избирательными округами" и позволит им получить результат "как можно быстрее".

Эти тестирования будут проводиться "на добровольных началах и только бессимптомных людей", сказал пресс-секретарь, отметив, что идея заключается также в том, чтобы избежать дополнительной нагрузки на бельгийские центры, "которые уже испытывают давление".