В ЄС через коронавірус значно скоротилася кількість заяв шукачів притулку

Внаслідок пандемії коронавірусу в Європейському союзі значно скоротилася кількість заяв від шукачів притулку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

У другому кварталі 2020 року кількість первинних заяв про отримання притулку впала на 68% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У цей період подали 46 500 осіб, тоді як в другому кварталі 2019 року заявників було 143 700.

"Різке зменшення кількості заяв про надання притулку у другому кварталі 2020 року, зокрема, є результатом надзвичайних заходів COVID-19, що застосовуються державами-членами починаючи з березня 2020 року", - зазначили в Євростаті.

Найбільше серед шукачів притулку в ЄС громадян Сирії - у другому кварталі вони подали 7700 первинних заявок. За ними слідували афганці (4200) та венесуельці (3000). Громадяни цих країн становили майже третину усіх тих, хто вперше звернувся з проханням про надання притулку.

Найбільше число заявок на отримання притулку було зареєстровано в Німеччині (14 200), Франції (8900) та Іспанії (7200). Ці три країни зареєстрували майже дві третини (65%) усіх тих, хто вперше звернувся з проханням про надання притулку в ЄС у другому кварталі 2020 року.

Також повідомляється, що на розгляді в країнах ЄС станом на кінець червня перебувало загалом 841 600 заяв на отримання притулку.