В ЕС из-за коронавируса значительно сократилось количество заявлений просителей убежища

Вследствие пандемии коронавируса в Европейском Союзе значительно сократилось количество заявлений от лиц, ищущих убежища.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Во втором квартале 2020 года количество первичных заявлений о получении убежища упало на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период подали 46 500 человек, тогда как во втором квартале 2019 заявителей 143700.

"Резкое уменьшение количества заявлений о предоставлении убежища во втором квартале 2020 года, в частности, является результатом чрезвычайных мер COVID-19, применяемые государствами-членами начиная с марта 2020 года", - отметили в Евростате.

Больше всего среди искателей убежища в ЕС граждан Сирии - во втором квартале они подали 7700 первичных заявок. За ними следовали афганцы (4200) и венесуэльцы (3000). Граждане этих стран составляли почти треть всех тех, кто впервые обратился с просьбой о предоставлении убежища.

Наибольшее число заявок на получение убежища было зарегистрировано в Германии (14200), Франции (8900) и Испании (7200). Эти три страны зарегистрировали почти две трети (65%) всех тех, кто впервые обратился с просьбой о предоставлении убежища в ЕС во втором квартале 2020 года.

Также сообщается, что на рассмотрении в странах ЕС по состоянию на конец июня находилось всего 841 600 заявлений на получение убежища.