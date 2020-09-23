Коронавірус у Норвегії: 9 з 10 померлих мали хронічні захворювання

Дослідження причин смертей серед інфікованих коронавірусом у Норвегії показало, що 9 з 10 осіб, які померли від вірусу протягом перших 3 місяців епідемії, страждали хронічними захворюваннями.

Такі дані опублікував Норвезький інститут суспільної охорони здоров'я (NIPH), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Протягом березня, квітня і травня в країні було зареєстровано 236 смертей, пов'язаних з Covid-19. У 215 з цих випадків померлі також страждали на хронічны захворювання.

У решті 26 випадків - 11% - при реєстрації смерті не було зафіксовано хронічних захворювань.

"Простіше кажучи, ви можете сказати, що для цих 215 випадків Covid-19 був найважливішим фактором, що викликав смерть", - заявила представниця NIPH Маріанна Сорлі Стрем.

Вона додала, що в 26 випадках інші захворювання могли бути присутніми, але "лікар визначив, що ці захворювання не призвели до смерті".

Згідно з дослідженням, хвороби серця і системи кровообігу були найбільш поширеним типом хронічних захворювань серед смертельних випадків через Covid-19.

NIPH також повідомив, що 9 з 10 смертей від Covid-19 в Норвегії були зафіксовані серед людей старше 70 років.

Тим часом, в іншому дослідженні, опублікованому органом охорони здоров'я, було виявлено, що кількість додаткових смертей в Норвегії в період з березня по травень 2020 року була такою ж, як і у відповідний період 2019 року, попри появу Covid-19.

У період з березня по травень 2020 року в Норвегії було зареєстровано в цілому 10 217 смертей, що відповідає 190 смертельним випадкам на 100 000 жителів. У 2019 році цей показник становив 192 на 100 000 жителів.

Попередні дані показують, що в період з березня по травень 2020 року від респіраторних інфекцій померли 296 осіб, що в цілому значно менше, ніж за період з 2014 по 2018 рік.

"Є підстави вважати, що це може бути пов'язано із заходами інфекційного контролю під час пандемії", - сказав державний епідеміолог Норвегії Фроде Форланд.

Він вважає, що, ймовірно, кількість випадків зараження грипом значно знизилася, коли були введені заходи контролю за інфекцією Covid-19.

На сьогодні в Норвегії від коронавірусу померли 267 осіб.