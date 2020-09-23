Коронавирус в Норвегии: 9 из 10 умерших имели хронические заболевания

Исследование причин смертей среди инфицированных коронавирусом в Норвегии показало, что 9 из 10 человек, умерших от вируса в течение первых 3 месяцев эпидемии, страдали хроническим заболеванием.

Такие данные опубликовал Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В течение марта, апреля и мая в стране было зарегистрировано 236 смертей, связанных с Covid-19. В 215 из этих случаев умершие также страдали хроническим заболеванием.

По оставшимся 26 случаям - 11% - в регистрации смерти не было зарегистрировано хронических заболеваний.

"Проще говоря, вы можете сказать, что для этих 215 случаев Covid-19 был самым важным фактором, вызвавшим смерть", - заявила представитель NIPH Марианна Сорли Стрём

Она добавила, что в 26 остальных других случаях другие заболевания могли присутствовать или отсутствовать, но "врач определил, что эти заболевания не способствовали смерти".

Согласно исследованию, болезни сердца и системы кровообращения были наиболее часто регистрируемым типом хронических заболеваний среди смертельных случаев из-за Covid-19.

NIPH также сообщил, что 9 из 10 смертей от Covid-19 в Норвегии были зафиксированы среди людей старше 70 лет.

Между тем, в другом исследовании, опубликованном органом здравоохранения, было обнаружено, что количество дополнительных смертей в Норвегии в период с марта по май 2020 года было таким же, как и в соответствующий период 2019 года, несмотря на появление Covid-19.

В период с марта по май 2020 года в Норвегии было зарегистрировано в общей сложности 10 217 смертей, что соответствует 190 смертельным случаям на 100 000 жителей. В 2019 году этот показатель составлял 192 на 100 000 жителей.

Предварительные данные показывают, что в период с марта по май 2020 года от респираторных инфекций умерло 296 человек, что в целом значительно меньше, чем за период с 2014 по 2018 год.

"Есть основания полагать, что это может быть связано с мерами инфекционного контроля во время пандемии", - сказал государственный эпидемиолог Норвегии Фроде Форланд.

Он считает, что, вероятно, количество случаев заражения гриппом значительно снизилось, когда были введены меры контроля за инфекцией Covid-19.

На сегодня в Норвегии от коронавируса умерло 267 человек.