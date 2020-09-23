Болгария во второй раз в этом году обвинила российских дипломатов в шпионаже

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев уведомил министра иностранных дел страны о доказательствах шпионской деятельности со стороны двух россиян, пользующихся дипломатическим иммунитетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую прокуратуру.

Во время досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года до настоящего времени два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность путем сбора информации о планах модернизации болгарской армии и поддержание технической годности военной техники.

"Их целью было передать собранную информацию, представляющую государственную и служебную тайну российской военной разведке в Москве. Для реализации своей незаконной деятельности обе стороны осуществляли контакты и с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны" - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в некоторых случаях болгарским гражданам обещаны и предоставлены финансовые вознаграждения.

В прокуратуре говорят, что у подозреваемых в шпионаже дипломатический статус, и в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, даже несмотря на наличие доказательств, уголовное дело против двух россиян приостановлено.

Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. За несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.