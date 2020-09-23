Глава МЗС Німеччини самоізолювався через коронавірус у його охоронця

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило в середу, що глава відомства Гайко Маас самоізолювався в якості запобіжного заходу після того, як співробітник його служби безпеки отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Міністр закордонних справ Маас перебуває в карантині після того як член його особистої групи захисту був заражений COVID-19", - заявили в міністерстві.

Перший тест Мааса на COVID-19 з тих пір, як він дізнався про це, був негативним.

Через самоізоляцію глава німецької дипломатії був змушений скасувати свою майбутню поїздку до Йорданії.

У понеділок Маас перебував у Брюсселі на переговорах зі своїми колегами з ЄС, а також на зустрічі з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Варто зазначити, що за аналогічних обставин пішов на самоізоляцію президент Європейської ради Шарль Мішель, який в суботу мав відвідати Україну.

"Сьогодні президент Європейської ради дізнався, що співробітник служби безпеки, з яким він був у тісному контакті на початку минулого тижня, отримав позитивний тест на COVID" - повідомив речник Мішеля.