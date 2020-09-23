Глава МИД Германии самоизолировался из-за коронавируса у его телохранителя
Министерство иностранных дел Германии заявило в среду, что глава ведомства Гайко Маас самоизолировался в качестве меры пресечения после того, как сотрудник его службы безопасности получил положительный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Министр иностранных дел Маас находится в карантине после того как член его личной группы защиты был заражен COVID-19", - заявили в министерстве.
Первый тест Мааса на COVID-19 с тех пор, как он узнал об этом, был отрицательным.
Из-за самоизоляции глава германской дипломатии был вынужден отменить свою предстоящую поездку в Иорданию.
В понедельник Маас находился в Брюсселе на переговорах со своими коллегами из ЕС, а также на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Стоит отметить, что при аналогичных обстоятельствах пошел на самоизоляцию президент Европейского совета Шарль Мишель, который в субботу должен был посетить Украину.
"Сегодня президент Европейского совета узнал, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный тест на COVID" - сообщил пресс-секретарь Мишеля.