 Глава МИД Германии самоизолировался из-за коронавируса у его телохранителя

Министерство иностранных дел Германии заявило в среду, что глава ведомства Гайко Маас самоизолировался в качестве меры пресечения после того, как сотрудник его службы безопасности получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Министр иностранных дел Маас находится в карантине после того как член его личной группы защиты был заражен COVID-19", - заявили в министерстве.

Первый тест Мааса на COVID-19 с тех пор, как он узнал об этом, был отрицательным.

Из-за самоизоляции глава германской дипломатии был вынужден отменить свою предстоящую поездку в Иорданию.

В понедельник Маас находился в Брюсселе на переговорах со своими коллегами из ЕС, а также на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Стоит отметить, что при аналогичных обстоятельствах пошел на самоизоляцию президент Европейского совета Шарль Мишель, который в субботу должен был посетить Украину.

"Сегодня президент Европейского совета узнал, что сотрудник службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный тест на COVID" - сообщил пресс-секретарь Мишеля.