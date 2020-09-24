Спеціальний суд щодо воєнних злочинів у Косові арештував першого підозрюваного

Спеціальна палата (суд) Косова, суд щодо воєнних злочинів, розташований в Гаазі, арештував колишнього командира Армії визволення Косова Саліха Мустафу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мустафа був командувачем Армії визволення Косова під час Косовського конфлікту 1998-1999 років. У заяві суду йдеться, що він підтвердив обвинувальний висновок і ордер на арешт проти Мустафи, хоча і не уточнив, які звинувачення йому можуть бути висунуті.

За міжнародним правом, Мустафа вважається невинним, поки його вина не буде доведена. Суд не оприлюднив подробиць його арешту, і неясно, чи призначений йому ще адвокат.

"Саліх Мустафа переводиться в слідчі ізолятори Спеціальної палати Косова в Гаазі і без затримки постане перед суддею попереднього провадження", - йдеться в повідомленні суду.

Це перший арешт Спеціальної палати, створеної в Гаазі в 2015 році для розгляду справ про передбачувані злочини партизанів Армії визволення Косова під час війни, яка призвела до незалежності Косова від Сербії.

У червні прокурор суду оприлюднив обвинувальний висновок проти президента Косова Хашима Тачі за звинуваченням у військових злочинах і злочинах проти людяності, який включає майже 100 вбивств.

Обвинувальний висновок ще не затверджений суддею. Тачі, який заперечує свою провину, в липні відправився в Гаагу, щоб зустрітися з прокурорами.