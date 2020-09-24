Сильна злива паралізувала рух на кількох лініях в метро Мадрида
Сильна злива, яка випала цього четверга вранці в Мадриді, спричинила значні перебої в роботі метро іспанської столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Компанія Metro de Madrid повідомила зранку про перерване обслуговування або закритий доступ до кількох станцій п'яти приміських ліній.
Зранку з 8.30 до 10.00 іспанську столицю накрило сильним дощем, подекуди випало від 17 до 19 літрів води на квадратний метр.
На деяких станціях вода повністю покрила колії і піднялася майже до перонів.
Зазначається, що на деяких станціях у зв’язку з тим, що потяги курсували з запізненням, утворилися великі скупчення людей.
Дощ негативно вплинув і на роботу приміських потягів. Поліції Мадрида довелося тимчасово перекрити рух на деяких дорожніх ділянках.
Повідомляється, що близько полудня ситуація нормалізувалася.