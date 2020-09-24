Сильный ливень парализовал движение на нескольких линиях в метро Мадрида

Сильный ливень, который выпал в этот четверг утром в Мадриде, вызвал значительные перебои в работе метро испанской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Компания Metro de Madrid сообщила утром о прерванное обслуживание или закрыт доступ к нескольким пяти станций пригородных линий.

Утром с 8.30 до 10.00 испанскую столицу накрыло сильным дождем, кое-где выпало от 17 до 19 литров воды на квадратный метр.

На некоторых станциях вода полностью покрыла колеи и поднялась почти до перронов.

Отмечается, что на некоторых станциях в связи с тем, что поезда курсировали с опозданием, образовались большие скопления людей.

Дождь негативно повлиял и на работу пригородных поездов. Полиции Мадрида пришлось временно перекрыть движение на некоторых дорожных участках.

Сообщается, что около полудня ситуация нормализовалась.